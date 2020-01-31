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31 Ocak 2020, Cuma
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K. Gümrük’te

Yalçın Ayhan K. Gümrük’te

1. Lig ekiplerinden , 37 yaşındaki futbolcu 'ı kadrosuna kattı.

1. Lig ekiplerinden , 37 yaşındaki futbolcu 'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi" denildi.

  1. 31.1.2020
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