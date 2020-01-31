Vural: Birlikte yapacağız

Akhisar'ın başına geçen Yılmaz Vural önemli mesajlar verdi. Tecrübeli teknik adam, "Ligin en az gol atan takımlarındayız. Herkesle iletişimde olacağız. Kondisyoncusundan malzemecesine kadar. Birlikte başarıyı yakalayacağız. Altınordu'da yeni sayfa açacağız" diye konuştu.