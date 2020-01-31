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31 Ocak 2020, Cuma
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Vural: Birlikte yapacağız

Vural: Birlikte yapacağız

Akhisar'ın başına geçen önemli mesajlar verdi.

Akhisar'ın başına geçen önemli mesajlar verdi. Tecrübeli teknik adam, "Ligin en az gol atan takımlarındayız. Herkesle iletişimde olacağız. Kondisyoncusundan malzemecesine kadar. Birlikte başarıyı yakalayacağız. Altınordu'da yeni sayfa açacağız" diye konuştu.

  1. 31.1.2020
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