Vural: Birlikte yapacağız
Akhisar'ın başına geçen Yılmaz Vural önemli mesajlar verdi.
Akhisar'ın başına geçen Yılmaz Vural önemli mesajlar verdi. Tecrübeli teknik adam, "Ligin en az gol atan takımlarındayız. Herkesle iletişimde olacağız. Kondisyoncusundan malzemecesine kadar. Birlikte başarıyı yakalayacağız. Altınordu'da yeni sayfa açacağız" diye konuştu.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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