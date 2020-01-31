Altay’a kule gibi golcü: Yaser - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Altay’a kule gibi golcü: Yaser

’a kule gibi golcü: Yaser

Altay’a kule gibi golcü: Yaser

'dan ile anlaşmaya vardı.

, 'dan ile anlaşmaya vardı. Sakarya ile sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki santrfor kendini siyah-beyazlı renklere bağladı. 1.90 boyundaki Yaser, sezonun ilk yarısında 2. Lig 'ta 14 maçta 5 gol attı, 1 de asist yaptı.

  1. 31.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’a kule gibi golcü: Yaser haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN