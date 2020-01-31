Altay’a kule gibi golcü: Yaser

Altay, Sakarya'dan Yaser Hacımustafaoğlu ile anlaşmaya vardı. Sakarya ile sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki santrfor kendini siyah-beyazlı renklere bağladı. 1.90 boyundaki Yaser, sezonun ilk yarısında 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14 maçta 5 gol attı, 1 de asist yaptı.