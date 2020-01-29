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29 Ocak 2020, Çarşamba
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kasırgası!

Bursaspor kasırgası!

1’inci Lig’de son üç haftada 9 puan alarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelen Timsah, önündeki üç maçı da kazanarak deplasmanına kayıpsız gitmek istiyor

1'inci Lig'de son hafta yakaladığı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken , Akhisarspor karşısında da üç puana uzanarak 19'uncu haftayı galibiyetle kapadı. 33 puanla şampiyonluk iddiasını koruyan temsilcisi, son 3 maçını da kazanırken ligin en formda takımlarından biri konumunda bulunuyor. Özellikle teknik direktörlüğe 'in gelişinin ardından farklı bir atmosfere bürünen yeşil-beyazlılar da takım içerisinde de moraller üst seviyede.

FIKSTÜRÜ ÇOK ZOR

Ritmini sürdürmek isteyen Bursaspor'u ise fikstürde kritik maçlar bekliyor. 20'nci hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan 'u ağırlayacak olan Bursa temsilcisi, sonraki hafta ise mevcut puan cetvelinde 15'inci basamaktaki 'a konuk olacak. Akabinde orta sıralardaki ile kozlarını Bursa'da paylaşacak yeşil-beyazlılar, 23'üncü hafta ise şampiyonluk için çekiştiği rakiplerinden deplasmanına gidecek.

HEDEF ERZURUM MAÇI

Bursaspor'da camia birlik ortamı oluştururken, hedef ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına dek olan üç maçlık süreci kayıpsız atlatmak. Özellikle lider Hatayspor'un da bu periyotta ligin üst sıralarında yer alan ekiplerle oynayacak olmasını değerlendirmek isteyen Bursa temsilcisi, bu üç maçı kayıpsız atlatarak puanını 42'ye yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Sezonun kapanışını Hatay deplasmanında yapacak Bursaspor, ligin geride kalan haftalarında da 8 kez iç saha maçına çıkacak.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Sezon başında kadroya dahil edilen Yevgen Seleznov, Bursaspor'da takımın başına İbrahim Üzülmez'in geçmesiyle adeta küllerinden yeniden doğdu. Bursa temsilcisinin önceki teknik direktörü döneminde ligde yalnızca 234 dakika süre alabilen Seleznov, 2 gol ve bir asist ile oynarken ilk 11'de başladığı 4 maçında 3 gol kaydederek seremoniye çıktığında ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Üzülmez ile son 4 maçta 334 dakika süre alan Ukraynalı forvet, son olarak eski takımı Akhisarspor karşısında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

  1. 29.1.2020
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