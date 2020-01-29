3-5 çakal var, müsaade etmeyiz - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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çakal var, müsaade etmeyiz

3-5 çakal var, müsaade etmeyiz

Direktörü Toysal: tane çakal, namussuz alttan çomak sokmak isteyenler var ama biz işimize bakıyoruz.

1. Lig'in 19. haftasında lider Hatayspor, Menemenspor'u 2-0 mağlup etti. Direktörü Bayram Toysal karşılaşma sonrası açtı ağzını yumdu gözünü. Toysal, "İkinci yarının ilk maçına geçen hafta Altınordu ve içeride Menemen maçı ile startı verdik. Şu an bizim için önemli olan bu maçta üç puan almaktı. Hem oyunsal olarak hem de skor olarak istediğimizi elde ettik. Ben bir tek şunu rica ediyorum. Biz teknik ekip, yönetim kurulu, bize inanan ciddi anlamda taraftarlarımızla, futbolcu kardeşlerimizle, basınımız ile beraber bu takımı hedefine götüreceğiz. Allah bize bu yolda yardım edecek inanıyorum, çok iyi çalışıyoruz. Üç beş tane çakal, namussuz alttan çomak sokmak isteyenler var ama buna müsaade etmeyeceğiz. Biz işimize bakıyoruz, iyi bir takımız, güçlü bir camiayız. Her türlü pozisyonda gardımızı almayı biliyoruz. Üç puan müthiş derece iyi oldu" dedi.
  1. 29.1.2020
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