Dadaş destanı
TFF 1. Lig'de Erzurumspor fırtınası esiyor. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 1. Lig'de ikinci sıraya yer alan Dadaşlar, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
TFF 1. Lig'de Erzurumspor fırtınası esiyor. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 1. Lig'de ikinci sıraya yer alan Dadaşlar, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ı iki maçta da 3-2 yenmeyi başardılar. Beşiktaş galibiyetleri, "Dadaşlar diyarı" Erzurum'da heyecan uyandırdı. Erzurumspor'un kupada ve ligdeki başarılı oyunuyla büyük mutluluk yaşayan taraftarlar, takımlarının çeyrek finalde eşleştiği Trabzonspor'u da eleyip son 4'e kalacağına inanıyor.
TRABZONSPOR BİZİM DOSTUMUZ
Dadaşlar Taraftar Grubu liderlerinden Zafer Lemenler, Erzurum adına Dadaşlar Grubu olarak hemen hemen her yerde olduklarını ve takıma en güzel şekilde destek olmaya çalıştıklarını anlattı. Beşiktaş'ı elemenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Lemenler, "Şehirle halk bütünleşti, takım bütünleşti. Futbol sahada oynanır. Trabzonspor'la eşleştik, orada da galip geleceğiz. Trabzonspor bizim dostumuz" dedi.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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