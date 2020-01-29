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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Dadaş destanı

Dadaş destanı

1. Lig'de Erzurumspor fırtınası esiyor. yönetiminde 1. Lig'de ikinci sıraya yer alan Dadaşlar, 'nın son 16 turunda 'ı eleyerek kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

1. Lig'de Erzurumspor fırtınası esiyor. yönetiminde 1. Lig'de ikinci sıraya yer alan Dadaşlar, 'nın son 16 turunda 'ı eleyerek kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ı iki maçta da 3-2 yenmeyi başardılar. Beşiktaş galibiyetleri, "Dadaşlar diyarı" Erzurum'da heyecan uyandırdı. Erzurumspor'un kupada ve ligdeki başarılı oyunuyla büyük mutluluk yaşayan taraftarlar, takımlarının çeyrek finalde eşleştiği 'u da eleyip son 4'e kalacağına inanıyor.

TRABZONSPOR BİZİM DOSTUMUZ

Dadaşlar Taraftar Grubu liderlerinden Zafer Lemenler, Erzurum adına Dadaşlar Grubu olarak hemen hemen her yerde olduklarını ve takıma en güzel şekilde destek olmaya çalıştıklarını anlattı. Beşiktaş'ı elemenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Lemenler, "Şehirle halk bütünleşti, takım bütünleşti. sahada oynanır. Trabzonspor'la eşleştik, orada da galip geleceğiz. Trabzonspor bizim dostumuz" dedi.

  1. 29.1.2020
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