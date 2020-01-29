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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Krampon profesörü

Krampon profesörü

’da 46 senedir tamircilik yapan ; Hami, Sergen, ’nın kramponlarını da tamir etti.

'da 46 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 60 yaşındaki , 2 metrekarelik dükkânında , , , , , Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır gibi eski ve yeni futbolcuların aralarında olduğu sporcuların kramponlarını tamir etti. İşini çok sevdiğini ve kendisine 'Krampon Profesörü' lakabının takıldığını anlatan Ali Yıldız, "1974'ten 1980 yılına kadar sürekli ayakkabı tamir ediyordum. Şimdi ise sadece krampon tamiri yapıyorum. Bana 'Krampon Profesörü' diyorlar. Önce sırasıyla 'Kral, Efsane ve Profesör' dediler. Daha sonra 'Ordinaryüs' dediler. Çoğu kişi ordinaryüsün ne olduğunu bilmiyor. 'Ayakkabı Profesörü olarak kalayım' dedim. Dükkânımın fotoğraflarını görenler, 'Profesör dükkanın çok küçük, büyütsen' diyorlar. Ama 2 metrekarelik dükkânım bana 100 metrekare gibi geliyor. Şehir dışından tamir için sürekli krampon geliyor" dedi.
  1. 29.1.2020
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