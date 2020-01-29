Spor Bakanlığı seferber oldu
Elazığ'da geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından devletin tüm birimleri seferber oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ ve Malatya il müdürlüklerine bağlı spor salonları, gençlik merkezleri ve yurtları vatandaş- ların hizmetine açıldı. Evlerinin yıkılmasıyla sokak ortasında kalanlar geceyi spor salonları ve yurtlarda geçirdi. Battaniye dağıtılan vatandaşlara sıcak çay ve çorba ikramında bulunuldu.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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