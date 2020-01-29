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29 Ocak 2020, Çarşamba
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seferber oldu

Spor Bakanlığı seferber oldu

'da geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından devletin tüm birimleri seferber oldu. Gençlik ve Elazığ ve il müdürlüklerine bağlı spor salonları, gençlik merkezleri ve yurtları vatandaş- ların hizmetine açıldı. Evlerinin yıkılmasıyla sokak ortasında kalanlar geceyi spor salonları ve yurtlarda geçirdi. Battaniye dağıtılan vatandaşlara sıcak çay ve çorba ikramında bulunuldu.

'da geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından devletin tüm birimleri seferber oldu. Gençlik ve Elazığ ve il müdürlüklerine bağlı spor salonları, gençlik merkezleri ve yurtları vatandaş- ların hizmetine açıldı. Evlerinin yıkılmasıyla sokak ortasında kalanlar geceyi spor salonları ve yurtlarda geçirdi. Battaniye dağıtılan vatandaşlara sıcak çay ve çorba ikramında bulunuldu.
  1. 29.1.2020
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