Samsun bayramı
Karadeniz temsilcisi, Başkent Akademi’yi de gol yemeden devirdi. Manisa FK’nın takıldığı haftada rakibiyle puan farkını 2’ye çıkardı.
Beyaz Grup'ta lider konumdaki Samsunspor bir engeli daha aştı. Başkent Akademi'yi Gökhan Alsan'ın kaydettiği 2 golle mağlup eden Karadeniz ekibi böylece Çorumspor mağlubiyetinden sonra art arda 4. karşılaşmasını da kazandı. Son 4 haftada 5 gol kaydeden Gökhan Alsan, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
YENİ ROTA TARSUS
SAmsunspor'da teknik Sağlam, 2 hafta sonra oynanacak Manisa FK deplasmanına kadar puan kaybına tahammülleri olmadığını öğrencilerine aktardı. Deneyimli çalıştırıcı "Ligde kıran kırana bir yarış var. Biz de sonuna kadar götürüp bu şehri bir üst lige çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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