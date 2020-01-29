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29 Ocak 2020, Çarşamba
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bayramı

Samsun bayramı

temsilcisi, ’yi de gol yemeden devirdi. FK’nın takıldığı haftada rakibiyle puan farkını 2’ye çıkardı.

'ta lider konumdaki bir engeli daha aştı. 'yi 'ın kaydettiği 2 golle mağlup eden ekibi böylece Çorumspor mağlubiyetinden sonra art arda 4. karşılaşmasını da kazandı. Son 4 haftada 5 gol kaydeden Gökhan Alsan, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

YENİ ROTA TARSUS

SAmsunspor'da teknik Sağlam, 2 hafta sonra oynanacak FK deplasmanına kadar puan kaybına tahammülleri olmadığını öğrencilerine aktardı. Deneyimli çalıştırıcı "Ligde kıran kırana bir yarış var. Biz de sonuna kadar götürüp bu şehri bir üst lige çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 29.1.2020
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