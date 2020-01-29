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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Söylemez iddialı

Söylemez iddialı

2020 yılında 'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olimpiyat oyunlarında 42 km maraton koşacak İnegöllü milli atlet , iyi bir derece elde etmek için çalışıyor. 41. Vadafone İstanbul Maratonu'nda 45 kilometre koşan Söylemez elde ettiği 2:14:57'lik süre ile erkekler genel sıralamada 8. oldu. Söylemez, "Kenya'da 3 ay zorlu bir hazırlık süreci geçirdim. Ülkemi iyi temsil edeceğim" dedi.

2020 yılında 'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olimpiyat oyunlarında 42 km maraton koşacak İnegöllü milli atlet , iyi bir derece elde etmek için çalışıyor. 41. Vadafone İstanbul Maratonu'nda 45 kilometre koşan Söylemez elde ettiği 2:14:57'lik süre ile erkekler genel sıralamada 8. oldu. Söylemez, "Kenya'da 3 ay zorlu bir hazırlık süreci geçirdim. Ülkemi iyi temsil edeceğim" dedi.
  1. 29.1.2020
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