Söylemez iddialı
2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olimpiyat oyunlarında 42 km maraton koşacak İnegöllü milli atlet Üzeyir Söylemez, iyi bir derece elde etmek için çalışıyor. 41. Vadafone İstanbul Maratonu'nda 45 kilometre koşan Söylemez elde ettiği 2:14:57'lik süre ile erkekler genel sıralamada 8. oldu. Söylemez, "Kenya'da 3 ay zorlu bir hazırlık süreci geçirdim. Ülkemi iyi temsil edeceğim" dedi.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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