Aksaray destanı

1.GRUP'TA Aksaray Belediyespor fırtınası esiyor. Karaköprü'yü Serkan Gürses ve Ömer Çiçek'in golleriyle 2-0 yenen siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Cem Çorakçı, "3.Lig'deki ilk senemizde önemli işler yaptık. Şehir tek yürek oldu. Siyahbeyaz sevdada bütünleştik. Futbolu çok seven başta Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Evren Dinçer bize büyük güç veriyor. Şehir olarak inandık. İkinci Lig hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

KAVÇAK: BAŞARACAĞIZ

68Aksaray Belediyespor un teknik direktörü Cem Kavçak ise "Son 14 maçımızda hiç yenilmedik iyi performans sergiledik ve 32 puan topladık. Liderliği hak eden bir takımız. Futbolcularımı kutluyorum. Şimdi amacımız bu seriyi sürdürmek. Taraftarlarımızın desteği ile Silivri maçından da galip gelerek yola devam" diye konuştu.