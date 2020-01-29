Alt liglerden haberler (29.01.20)

MANİSASPOR

Bu sezonki ilk galibiyetini Serik karşısında alan 3.Lig 1. Grup'ta son sıradaki Manisa'da bayram havası yaşanıyor. Siyahbeyazlıların yeni hocası Naci Duman, "Bu 3 puan bizim için moral oldu. İşimiz zor ama mücadelemiz sürecek" diye konuştu.



KEMER 2003

2.Grup'ta alt sıralardan kurtulma çabası veren Kemer 2003'te Derince Belediyespor galibiyetinin sevinci var. İkinci yarıya yaptığı transferlerle umutlu giren Akdeniz temsilcisinin hocası Tuğrul Metin, hızla yükselişe geçeceklerini söyledi.



52 ORDUSPOR

İkinci yarıya iddialı giren 52 Orduspor; Manisaspor ve Çatalcaspor galibiyetleriyle moral buldu. Mor-beyazlı ekibin teknik direktörü Ergin Döner, "Amacımız ikinci lige çıkmak. Play-off potasına girmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

ADANA DEMİR

Güney ekibi 2-0 öne geçtiği maçta Boluspor ile 90+6'da yediği golle 2-2 berabere kaldı. 3 maçlık seri sona erdi.

ÜMRANİYE

Teknik direktör Ahmet Taşyürek: "Deplasman fobisini yenemedik. Biraz da futbol şansı lazım. Çok fırsat kaçırdık"

OSMANLI

Teknik direktör İsmet Taşdemir: "Dipten kurtulmak için yenemiyorsan yenilmeyeceksin. İyi oynamadık puan alamadık"

KEÇİÖRENGÜCÜ

Başkent temsilcisi Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı. Forvet Bokila kaçırdığı gollerle taraftara saç-baş yoldurdu.

ESKİŞEHİR

YENİ Atatürk Stadı'nda çatıyı destekleyen direklerde çatlama meydana gelmişti. 2 hafta sonra hazır hale gelecek.

MENEMEN

10 maç kaybetmeyen Menemenspor bir durdu pir durdu. Üst sıralara oynayan Menemenspor son 3 maçında gol atamadı.

İSTANBUL

Teknik direktör Fatih Tekke: "İyi gitmiyoruz. 4 maçtır kazanamıyoruz ve tehlikeli bölgeye yakınız. Toparlanmamız gerek"

ALTAY

Yılmaz Özeren bu sezon ilk golünü kaydetti. Başarılı orta saha "Umarım Play-off hedefimize ulaşırız" diye konuştu.