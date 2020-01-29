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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Osmaniyespor gaza bastı

Osmaniyespor gaza bastı

3.Grup'ta play-off hedefiyle yoluna devam eden Osmaniyespor, 'i yenerek iddiasını artırdı.

3.Grup'ta play-off hedefiyle yoluna devam eden Osmaniyespor, 'i yenerek iddiasını artırdı. Sarı-yeşilli takımın teknik direktörü Mehmet Seçkin, kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Kazanma alışkanlığımızı artırıp yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
  1. 29.1.2020
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