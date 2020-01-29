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29 Ocak 2020, Çarşamba
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hedefe doğru

Hatay hedefe doğru

Güney temsilcisi şampiyonluk yolunda iki maçta 5 puan kaybettikten sonra galibiyeti hatırladı. Sahasında Menemenspor'u deviren Toysal ve öğrencileri 'i istiyor.

AKHİSAR-BURSASPOR
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Akhisar maça iyi başladı. Ancak savunması günündeydi. Onur ve Anıl'ın iyi oyununa kaleci Çağlar'ın kurtarışları da eklendi. Serdar-Seleznyov işbirliğiyle gol geldi. Bursaspor rakiplerine ciddi bir gözdağı verdi.

GİRESUN-ÜMRANİYE
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Çotanaklar son haftalardaki müthiş çıkışını sürdürdü. Giresunspor evinde Ümraniyespor'u Ahmet İlhan'ın iki golüyle geçmeyi başardı. Play-off'u tehdit eder hale geldiler. Ümraniyespor son 4 maçta 3. kez yenildi.

OSMANLI-KEÇİÖREN
Müthiş bir ilk yarı geçiren Keçieörengücü, ikinci devreye aynı şekilde başlayamadı. Osmanlıspor-Keçiörengücü maçı usta yorumcu 'nun tabiriyle 'Keçiboynuzu' gibiydi. Orta saha mücadesi şeklinde geçen maç golsüz tamamlandı.

ALTAY-İSTANBULSPOR
Play-off'u isteyen Altay ile alttan kurtulmaya çalışan İstanbulspor arasındaki mücadelede siyah-beyazlılar akıllı bir futbol ortaya koydu. Sağ bek Erhan'ın etkili oyunuyla Altay mücadeleden tek golle galip ayrıldı. 2 hafta sonra kazanarak moral buldu.

HATAY-MENEMENSPOR
TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor 2 hafta sonra yeniden 3 puanla tanıştı. Ortada giden maçta hakemin verdiği penaltı sonrası düğüm çözüldü. Hatayspor bulduğu 2 golle galibiyeti hatırladı. 3. sıradaki Bursaspor ile puan farkı 7. Şampiyonluğu çok istiyorlar.

ERZURUM-BALIKESİR
Kupada Beşiktaş'ı eleyen Erzurumspor ligde de dolu dizgin yoluna devam ediyor. Dadaşlar sahalarından ağırladıkları karşısında baştan sona çok üstün bir performans sergilediler. Maç belki 1-0 bitti ama Erzurumspor dünyaları kaçırdı.

ESKİŞEHİR-ADANA
Küme düşme hattındaki iki takımın mücadelesinden gol çıkmadı. Gençleriyle mücadele eden Es-Es uzaktan şutlarla kaleci İrfan Can'ı avlamaya çalıştı. ise az ama öz geldi. Onlar da Ekrem'i geçemedi. İki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı.

ADANA DEMİR-BOLU
tek kale oynadığı mücadeleyi kazanamadı. Hücumda çok iyi başlayıp 2-0'ı bulan ADS bu andan sonra rahatlıkla 3-0, 4-0 yapabilirdi. Çok net fırsatları harcadılar. bir kontratak bir de duran toptan bulduğu iki golle eşitliği sağladı.

K.GÜMRÜK-ALTINORDU
Hakem Cihan Aydın'ın çok kötü bir maç yönetti. İki takımın oyuncuları kötü niyetli olsa karşılaşma çığrından çıkardı. Altınordu, Kemal Rüzgar'ın 3 gol attığı mücadelede 3 puana çok yakındı. 10 kişilik Karagümrük pes etmeden 1 puanı aldı.

  1. 29.1.2020
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