Hatay hedefe doğru
Güney temsilcisi şampiyonluk yolunda iki maçta 5 puan kaybettikten sonra galibiyeti hatırladı. Sahasında Menemenspor'u deviren Toysal ve öğrencileri Süper Lig'i istiyor.
AKHİSAR-BURSASPOR
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Akhisar maça iyi başladı. Ancak Bursaspor savunması günündeydi. Onur ve Anıl'ın iyi oyununa kaleci Çağlar'ın kurtarışları da eklendi. Serdar-Seleznyov işbirliğiyle gol geldi. Bursaspor rakiplerine ciddi bir gözdağı verdi.
GİRESUN-ÜMRANİYE
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Çotanaklar son haftalardaki müthiş çıkışını sürdürdü. Giresunspor evinde Ümraniyespor'u Ahmet İlhan'ın iki golüyle geçmeyi başardı. Play-off'u tehdit eder hale geldiler. Ümraniyespor son 4 maçta 3. kez yenildi.
OSMANLI-KEÇİÖREN
Müthiş bir ilk yarı geçiren Keçieörengücü, ikinci devreye aynı şekilde başlayamadı. Osmanlıspor-Keçiörengücü maçı usta yorumcu Erman Toroğlu'nun tabiriyle 'Keçiboynuzu' gibiydi. Orta saha mücadesi şeklinde geçen maç golsüz tamamlandı.
ALTAY-İSTANBULSPOR
Play-off'u isteyen Altay ile alttan kurtulmaya çalışan İstanbulspor arasındaki mücadelede siyah-beyazlılar akıllı bir futbol ortaya koydu. Sağ bek Erhan'ın etkili oyunuyla Altay mücadeleden tek golle galip ayrıldı. 2 hafta sonra kazanarak moral buldu.
HATAY-MENEMENSPOR
TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor 2 hafta sonra yeniden 3 puanla tanıştı. Ortada giden maçta hakemin verdiği penaltı sonrası düğüm çözüldü. Hatayspor bulduğu 2 golle galibiyeti hatırladı. 3. sıradaki Bursaspor ile puan farkı 7. Şampiyonluğu çok istiyorlar.
ERZURUM-BALIKESİR
Kupada Beşiktaş'ı eleyen Erzurumspor ligde de dolu dizgin yoluna devam ediyor. Dadaşlar sahalarından ağırladıkları Balıkesirspor karşısında baştan sona çok üstün bir performans sergilediler. Maç belki 1-0 bitti ama Erzurumspor dünyaları kaçırdı.
ESKİŞEHİR-ADANA
Küme düşme hattındaki iki takımın mücadelesinden gol çıkmadı. Gençleriyle mücadele eden Es-Es uzaktan şutlarla kaleci İrfan Can'ı avlamaya çalıştı. Adanaspor ise az ama öz geldi. Onlar da Ekrem'i geçemedi. İki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı.
ADANA DEMİR-BOLU
Adana Demirspor tek kale oynadığı mücadeleyi kazanamadı. Hücumda çok iyi başlayıp 2-0'ı bulan ADS bu andan sonra rahatlıkla 3-0, 4-0 yapabilirdi. Çok net fırsatları harcadılar. Boluspor bir kontratak bir de duran toptan bulduğu iki golle eşitliği sağladı.
K.GÜMRÜK-ALTINORDU
Hakem Cihan Aydın'ın çok kötü bir maç yönetti. İki takımın oyuncuları kötü niyetli olsa karşılaşma çığrından çıkardı. Altınordu, Kemal Rüzgar'ın 3 gol attığı mücadelede 3 puana çok yakındı. 10 kişilik Karagümrük pes etmeden 1 puanı aldı.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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