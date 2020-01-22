Hakem üst oynamış
Uşak kalecisi Ersin, Velimeşe maçında 2 kez penaltı kurtardı ama kural ihlali yaptığı gerekçesiyle kırmızı gördü. Kaleye geçen stoper Levent de penaltıyı çıkardı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor'un evinde Ergene Velimeşespor'u 2-0 yenerek son 5 maçta 4'üncü galibiyetini aldığı maçın son anlarında, 3 kez tekrarlatılıp golle sonuçlanmayan penaltı, sahalarda ender görülen bir olay olarak tarihe geçti. Uşak 1 Eylül Stadı'nda ev sahibinin 2 farklı önde olduğu maçın 90'ıncı dakikasında Ergene Velimeşespor'un kazandığı penaltıda İbrahim Fatih'in kullandığı atışı Uşakspor kalecisi Ersin Aydın sağ köşeden çıkardı. Hakem Egemen Artun, yardımcısının uyarısıyla Ersin'in kale çizgisinde hareket ettiği gerekçesiyle atışı tekrarlatıp tecrübeli file bekçisine sarı kart çıkardı.
Ersin ikinci penaltıyı da yine sağ köşeden çıkartsa da atışı yine yardımcısının uyarısıyla tekrarlatan hakem Artun, kaleciyi 90+4'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı. Ev sahibinin oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için kaleye geçen stoper Levent Aktuğ, üçüncü penaltıyı da sol köşeden çıkarınca saha bayram yerine döndü. Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir kendisinin de olaya çok şaşırdığını belirterek, "Maç güzel bir hikayeyle sona erdi. Tekrarlanan 3 penaltının ikisini kalecimiz Ersin Aydın, birini ise oyuncumuz Levent Aktuğ kurtardı. Ben hayatımda böyle bir maç görmedim" dedi.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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