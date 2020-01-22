Bursa'dan vurgun

Sezona büyük sıkıntılarla giren ve transfer tahtasını son anda açan Bursa ekibi, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizdi. 3 puanı silinen yeşil- beyazlılar, son 2 maçta aldığı kritik galibiyetlerle zirveye adım adım yaklaşıyor. Ligin ikinci yarısına 6. sırada başlayan yeşil-beyazlılar için Karagümrük maçı çok önemli hale gelmişti. Karşılaşma öncesinde yeşil-beyazlı takımın 9 puan önünde yer alan lider Hatay, Altınordu ile 2-2, Akhisarspor da Adanaspor ile golsüz berabere kalırken, Menemenspor ise Giresunspor'a 3-0 mağlup oldu. Sadece yeşil-beyazlı takımı 2 puan geriden takip eden Ümraniyespor, Altay'ı 1-0 mağlup etti BB Erzurumspor, İstanbulspor ile 1-1 berabere kalırken, Keçiörengücü de Eskişehirspor'a 1-0 kaybetti. Karagümrük karşısına çıkmadan rakiplerinin kaybetmesiyle 12 puanlık avantajı cebine koyan Timsah, rakibini son dakikada bulduğu golle yenerek, hem Karagümrük'ün kendisine yaklaşmasına engel oldu, hem de adeta 15 puan kazandı. 30 puana yükselerek 3. basamağa çıkıp, Hatay ile puan farkını 7'ye, Erzurumspor ile 1'e indirdi.

3 GOLLE KRİTİK 9 PUAN

Adanaspor deplasmanında skor 2-2'ken 90+5'te Özer sahneye çıktı. Ceza sahası dışından güzel bir gol atan başarılı futbolcu, takımının zorlu deplasmandan 3 puan ile dönmesini sağladı. 17. haftada lider Hatayspor'u ağırlayan Timsah, son dakikada gülen taraf oldu. Zirveden kopmamak için çok kritik virajda bu kez sahneye 90+1'de Burak Altıparmak çıktı. Bursaspor, Karagümrük'ü de Kubilay Kanatsızkuş'un 90+2'da attığı golle 2-1 yendi. Yeşil-beyazlılar Eskişehirspor maçında 1-0 galipken Latovlevici ile 90+1'de, Osmanlıspor sınavında da 2-1 öndeyken 90+3'te Ramazan ile gol buldu.

UZATMALARIN KRALI

Yeniden zirveye sloganıyla sezona başlayan ve transferin son günlerinde tahtayı açmayı başaran Bursa, müsabakaları da son dakikaya kadar bırakmıyor. Sezona Yalçın Koşukavak ile başlayan ve sonrasında İbrahim Üzülmez ile devam eden Timsah, ortaya koyduğu oyunla da taraftarını heyecanladırmayı başarıyor. Bursaspor, bu sezon TFF 1. Lig'de 5 maçta uzatma dakikalarında gol sevinci yaşadı. Bu 5 karşılaşmanın 3'ünde skor berabere iken lehine çeviren Bursa temsilcisi, 2 müsabakada ise öndeyken takımı rahatlatan goller buldu.