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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Karmaşaları bitirdik

Karmaşaları bitirdik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem , sporcuların hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Bürokratik birtakım karmaşalar vardı, yönetmelik değişikliğiyle bunun önüne geçtik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem , sporcuların hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Bürokratik birtakım karmaşalar vardı, yönetmelik değişikliğiyle bunun önüne geçtik" dedi. Kasapoğlu, "Engelleri kaldırmak, sporcularımızın hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tüm birimlerimizle, tüm arkadaşlarımızla, tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Sağlık raporuyla ilgili bürokrasiyi kaldırmak; lisans, vize ve transfer işlemleriyle ilgili yenilikleri yapmak ve başarılı sporcularımıza yüzde 100 vakıf üniversitesi bursunu sağlamak da nasip oldu" dedi.

  1. 22.1.2020
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