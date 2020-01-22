Karmaşaları bitirdik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcuların hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Bürokratik birtakım karmaşalar vardı, yönetmelik değişikliğiyle bunun önüne geçtik" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcuların hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Bürokratik birtakım karmaşalar vardı, yönetmelik değişikliğiyle bunun önüne geçtik" dedi. Kasapoğlu, "Engelleri kaldırmak, sporcularımızın hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tüm birimlerimizle, tüm arkadaşlarımızla, tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Sağlık raporuyla ilgili bürokrasiyi kaldırmak; lisans, vize ve transfer işlemleriyle ilgili yenilikleri yapmak ve başarılı sporcularımıza yüzde 100 vakıf üniversitesi bursunu sağlamak da nasip oldu" dedi.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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