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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Paraşütçüye

Paraşütçüye kırmızı kart

Olay; 'in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Bilecik 1. Amatör Lig 15'incşi haftasında Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor- 1299 Bilecik Kulübü müsabakasının ilk yarının bitiş düdüğünün hemen ardından taraftar, sporcular ve hakemler büyük bir sürprizle karşılaştı.

Yamaç paraşütü ile uçuşta olan hakemin ilk yarıyı sona erdiren düdüğü sonrası seyircilere şov yaparak sahaya indi. Soyunma odasına gitmekte olan sporcular ve hakemler bu güzel anı hayretle izlerken, orta hakem hızla sahaya inen yamaç paraşütçüsü Hakan Kırlı'nın yanına giderek kırmızı kartını gösterdi. Tüm seyirciler hakemi ve yamaç paraşütçüsünü ayakta alkışladılar. Osmaneli, belki de dünyada ilk kez bir orta hakemin yamaç paraşütçüsünü vermesine şahit oldu.

  1. 22.1.2020
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