Paraşütçüye kırmızı kart

Yamaç paraşütü ile uçuşta olan Hakan Kırlı hakemin ilk yarıyı sona erdiren düdüğü sonrası seyircilere şov yaparak sahaya indi. Soyunma odasına gitmekte olan sporcular ve hakemler bu güzel anı hayretle izlerken, orta hakem hızla sahaya inen yamaç paraşütçüsü Hakan Kırlı'nın yanına giderek kırmızı kartını gösterdi. Tüm seyirciler hakemi ve yamaç paraşütçüsünü ayakta alkışladılar. Osmaneli, belki de dünyada ilk kez bir orta hakemin yamaç paraşütçüsünü kırmızı kart vermesine şahit oldu.