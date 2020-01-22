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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Ceyhan fırtınası

Ceyhan fırtınası

5. 'ta Ceyhanspor zirve keyfi yaşıyor. İkinci yarıya 2-0'lık galibiyetiyle başlayan temsilcisi, İçel'in puan kaybetmesiyle puan farkını 2'ye yükseltip avantaj yakaladı.

5. 'ta Ceyhanspor zirve keyfi yaşıyor. İkinci yarıya 2-0'lık galibiyetiyle başlayan temsilcisi, İçel'in puan kaybetmesiyle puan farkını 2'ye yükseltip avantaj yakaladı.
  1. 22.1.2020
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