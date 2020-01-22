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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Amerika’yı fethedecek

Deniz Saypınar Amerika’yı fethedecek

Son yıllarda uluslararası arenada adından sık sık söz ettiren Türk sporunun başarılı temsilcilerinden biri de Vücut Geliştirme Branşı'nda ülkemizi temsil eden oldu.

6 şampiyonluğunun yanı sıra 25 yaşındaki milli sporcu kariyerine de 25 kupa sığdırırken, şimdi ABD'nin en prestijli yarışmasında ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya hazırlanıyor. Saypınar, Olympia Amateur'de de altın madalya alan ilk ve tek Türk atlet unvanına sahip. Saypınar, 182 ülkenin dahil olduğu dünya sıralamasında da adını ilk 7'ye taşıyarak bir başka başarıya daha imza attı.

  1. 22.1.2020
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