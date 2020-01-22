Deniz Saypınar Amerika’yı fethedecek
Son yıllarda uluslararası arenada adından sık sık söz ettiren Türk sporunun başarılı temsilcilerinden biri de Vücut Geliştirme Branşı'nda ülkemizi temsil eden Deniz Saypınar oldu.
6 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 25 yaşındaki milli sporcu kariyerine de 25 kupa sığdırırken, şimdi ABD'nin en prestijli yarışmasında ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya hazırlanıyor. Saypınar, Olympia Amateur'de de altın madalya alan ilk ve tek Türk atlet unvanına sahip. Saypınar, 182 ülkenin dahil olduğu dünya sıralamasında da adını ilk 7'ye taşıyarak bir başka başarıya daha imza attı.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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