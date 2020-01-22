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22 Ocak 2020, Çarşamba
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’dan 11 maçlık rekor

Çarşamba’dan 11 maçlık rekor

4. Grup'ta adım adım şampiyonluğa koşuyor. Bu hafta Ladik'i 4-1'le geçen yeşil- beyazlılar galibiyet serisini 11 maça çıkardı, 8 puan farkla liderliğini devam ettirdi.

4. Grup'ta adım adım şampiyonluğa koşuyor. Bu hafta Ladik'i 4-1'le geçen yeşil- beyazlılar galibiyet serisini 11 maça çıkardı, 8 puan farkla liderliğini devam ettirdi.
  1. 22.1.2020
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