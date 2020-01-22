Burak Çalık imzayı attı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa koşan Samsunspor, kadrosunu önemli bir golcüyle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, Denizlispor ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki forvet Burak Çalık ile sözleşme imzaladı. Burak, Türkiye liglerinde bugüne kadar çıktığı 287 resmi maçta 77 gol attı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa koşan Samsunspor, kadrosunu önemli bir golcüyle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, Denizlispor ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki forvet Burak Çalık ile sözleşme imzaladı. Burak, Türkiye liglerinde bugüne kadar çıktığı 287 resmi maçta 77 gol attı.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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