Burak Çalık imzayı attı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa koşan Samsunspor, kadrosunu önemli bir golcüyle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, Denizlispor ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki forvet Burak Çalık ile sözleşme imzaladı. Burak, Türkiye liglerinde bugüne kadar çıktığı 287 resmi maçta 77 gol attı.