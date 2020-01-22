Burak Çalık imzayı attı - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Burak Çalık imzayı attı

imzayı attı

Burak Çalık imzayı attı

2. Grup'ta şampiyonluğa koşan , kadrosunu önemli bir golcüyle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, Denizlispor ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki forvet ile sözleşme imzaladı. Burak, liglerinde bugüne kadar çıktığı 287 resmi maçta 77 gol attı.

2. Grup'ta şampiyonluğa koşan , kadrosunu önemli bir golcüyle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, Denizlispor ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki forvet ile sözleşme imzaladı. Burak, liglerinde bugüne kadar çıktığı 287 resmi maçta 77 gol attı.

  1. 22.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Burak Çalık imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN