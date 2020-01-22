Onun adı Samsun

Samsunspor, rekorlar kırmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip geride kalan 19 haftada sadece 4 maçta kalesinde gol gördü. Samsunspor kalesinde gol gördüğü 4 maçta toplam 7 gol yedi. Samsunspor bu istatistikle Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bulunan 125 takım arasında en az gol yiyen takım oldu. Özellikle 22 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan performansıyla parmak ısırtıyor. 2.02 boyundaki dev kaleci, sadece 4 karşılaşmada gol yedi. Nurullah, 15 maçta kalesini gole kapattı.