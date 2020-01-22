Onun adı Samsun
Beyaz Grup’ta şampiyonluğa koşan Karadeniz ekibi, müthiş bir başarıya imza attı. 19 maçın sadece 4’ünde gol yiyen 22 yaşındaki kaleci Nurullah yıldızlaştı.
Samsunspor, rekorlar kırmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip geride kalan 19 haftada sadece 4 maçta kalesinde gol gördü. Samsunspor kalesinde gol gördüğü 4 maçta toplam 7 gol yedi. Samsunspor bu istatistikle Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bulunan 125 takım arasında en az gol yiyen takım oldu. Özellikle 22 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan performansıyla parmak ısırtıyor. 2.02 boyundaki dev kaleci, sadece 4 karşılaşmada gol yedi. Nurullah, 15 maçta kalesini gole kapattı.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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