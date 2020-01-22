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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Onun adı Samsun

Onun adı Samsun

’ta şampiyonluğa koşan ekibi, müthiş bir başarıya imza attı. 19 maçın sadece 4’ünde gol yiyen 22 yaşındaki kaleci Nurullah yıldızlaştı.

, rekorlar kırmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip geride kalan 19 haftada sadece 4 maçta kalesinde gol gördü. Samsunspor kalesinde gol gördüğü 4 maçta toplam 7 gol yedi. Samsunspor bu istatistikle , 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bulunan 125 takım arasında en az gol yiyen takım oldu. Özellikle 22 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan performansıyla parmak ısırtıyor. 2.02 boyundaki dev kaleci, sadece 4 karşılaşmada gol yedi. Nurullah, 15 maçta kalesini gole kapattı.

  1. 22.1.2020
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