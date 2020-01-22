Dadaş umutlu
Erkan Sözeri bir anlık hata ile puan kaybettiklerini söyledi. “Yine de hedeften şaşmayacağız” dedi.
BB Erzurumspor, Hatayspor'un takıldığı haftada 3 puan istiyordu. Scuk'un golüyle öne geçen Erkan Sözeri'nin öğrencileri 86'da yedikleri duran topla yıkıldı. Dadaşlar'da teknik direktör Sözeri gelecek adına umutlu. Sözeri "İstanbul'dan 3 puanla dönebilirdik. Ancak duran topta yaptığımız bir hata ile kritik puanları yitirdik" dedi. Sözeri kayıpla başlamalarına rağmen hedeflerinden şaşmadıkarını kaydetti.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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