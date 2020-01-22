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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Dadaş umutlu

Dadaş umutlu

bir anlık hata ile puan kaybettiklerini söyledi. “Yine de hedeften şaşmayacağız” dedi.

BB Erzurumspor, Hatayspor'un takıldığı haftada 3 puan istiyordu. Scuk'un golüyle öne geçen 'nin öğrencileri 86'da yedikleri duran topla yıkıldı. 'da teknik direktör Sözeri gelecek adına umutlu. Sözeri "'dan 3 puanla dönebilirdik. Ancak duran topta yaptığımız bir hata ile kritik puanları yitirdik" dedi. Sözeri kayıpla başlamalarına rağmen hedeflerinden şaşmadıkarını kaydetti.

  1. 22.1.2020
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