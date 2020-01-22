Dadaş umutlu

BB Erzurumspor, Hatayspor'un takıldığı haftada 3 puan istiyordu. Scuk'un golüyle öne geçen Erkan Sözeri'nin öğrencileri 86'da yedikleri duran topla yıkıldı. Dadaşlar'da teknik direktör Sözeri gelecek adına umutlu. Sözeri "İstanbul'dan 3 puanla dönebilirdik. Ancak duran topta yaptığımız bir hata ile kritik puanları yitirdik" dedi. Sözeri kayıpla başlamalarına rağmen hedeflerinden şaşmadıkarını kaydetti.