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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Yabancısı yok ruhu var

Yabancısı yok ruhu var

Mali sıkıntılar nedeniyle yabancılarını kaybeden Eskişehir genç yerlileriyle kazandı. Keçiörengücü’nü mağlup ettiler.

1. Lig'de zor günlerde yine kenetlendi. Aldığı eksi puan cezasına mali problemler nedeniyle yabancı oyuncularının takımdan ayrılması eklenen kırmızı-siyahlı ekip bu hafta Keçiörengücü deplasmanındaydı. Yerli isimleri ve gencecik oyuncularıyla sahaya çıkan Anadolu devinde bazı oyuncuların kramponu bile delikti. Eskişehirspor'un gençleri buna rağmen Keçiörengücü deplasmanında yüreklerini ortaya koydular. Kendilerine adına çok kritik bir galibiyet elde ettiler.

KURTULUŞ SAVAŞI

Eskişehirspor 88. dakikada Cemali'nin getirdiği topta Onur'un golüyle Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla devirmeyi başardı. Teknik direktör Mustafa Özer "Aslan gibi 23 genç kardeşimizle yola çıktık. Onları fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. Şehir olarak veriyoruz. bir devrim olacaksa bu Eskişehir'den ve Eskişehirspor'dan başlamalıdır. Mücadelemiz aynı zamanda Anadolu takımları için de örnek olacaktır" diye konuştu.

  1. 22.1.2020
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