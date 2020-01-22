Yabancısı yok ruhu var
Mali sıkıntılar nedeniyle yabancılarını kaybeden Eskişehir genç yerlileriyle kazandı. Keçiörengücü’nü mağlup ettiler.
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor zor günlerde yine kenetlendi. Aldığı eksi puan cezasına mali problemler nedeniyle yabancı oyuncularının takımdan ayrılması eklenen kırmızı-siyahlı ekip bu hafta Keçiörengücü deplasmanındaydı. Yerli isimleri ve gencecik oyuncularıyla sahaya çıkan Anadolu devinde bazı oyuncuların kramponu bile delikti. Eskişehirspor'un gençleri buna rağmen Keçiörengücü deplasmanında yüreklerini ortaya koydular. Kendilerine adına çok kritik bir galibiyet elde ettiler.
KURTULUŞ SAVAŞI
Eskişehirspor 88. dakikada Cemali'nin getirdiği topta Onur'un golüyle Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla devirmeyi başardı. Teknik direktör Mustafa Özer "Aslan gibi 23 genç kardeşimizle yola çıktık. Onları fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. Şehir olarak kurtuluş savaşı veriyoruz. Futbolda bir devrim olacaksa bu Eskişehir'den ve Eskişehirspor'dan başlamalıdır. Mücadelemiz aynı zamanda Anadolu takımları için de örnek olacaktır" diye konuştu.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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