Alt liglerden haberler (22.01.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
HATAYSPOR
Teknik direktör Bayram Toysal: Menemenspor ve Giresunspor ile sahamızda oynayacağız. Evimizdeki 2 maçtan 6 puan istiyoruz.
ADANASPOR
Teknik direktör Engin İpekoğlu: Oyuncularımızın kazanma arzusu iyiydi. Şampiyon adayı olan takımdan 1 puan aldık.
AKHİSAR
Ege ekibi zirve yürüyüşünde yine yara aldı. Akhisar, Adanaspor ile de berabere kaldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
ÜMRANIYE
İlk yarının son 2 maçını kaybeden Ümraniye, ikinci devreye 3 puanla başladı. Altay'ı yenerek play-off sıralamasına yaklaştı.
KARAGÜMRÜK
Kötü gidişat sürüyor. Karagümrük son 3 maçını kaybetti. Ömer Erdoğan "Bu kötü tabloyu tersine çevireceğiz" dedi.
ALTINORDU
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu: Skoru 3-1'e getirebilirdik. Fırsatları harcayınca Hatayspor bizi yakaladı. Telafi edeceğiz.
OSMANLISPOR
Başkent ekibinin 8 haftalık 3 puan hasreti sona erdi. Osmanlıspor deplasmanda direkt rakibi olan Boluspor'u mağlup etti.
BOLUSPOR
Osmanlı yenilgisi sonrası Yarenler karıştı. Sol bek Hakan Arslan ile tribünler tartıştı. Arkadaşları soyunma odasına götürdü.
MANİSA FK
Beyaz Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalarak sezon başından beri oturduğu liderlik koltuğunu Yılport Samsunspor'a kaptırdıktan sonra Hacettepespor'u 4-0'la geçen Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk iddiasını yeniden kanıtladı.
BODRUM BLD.
Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sivas Bld'ye 2-0 yenilen Bodrumspor, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alarak kötü gidişe engel olamadı. Yeni teknik direktör Tarık Daşgün ilk iki sınavından eli boş ayrılmak zorunda kaldı.
BANDIRMASPOR
Ankara Demir ile Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bandırma'da 5-1'lik Eyüp galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Bu maçta üç gol atan tecrübeli oyuncu Erkan Taşkıran, "Şampiyonluk için savaşıyoruz" dedi.
İNEGÖLSPOR
Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, 19. haftada deplasmanda karşılaştığı Çorum Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek rakibiyle puanları eşitledi. Haftayı 31 puanla 5'inci sırada kapatan Bursa temsilcisinde galibiyet büyük sevinç yaşattı.
TARSUS İDMAN YURDU
Galatasaray'ın sezon başında Tarsus İdman Yurdu'na kiraladığı 18 yaşındaki golcüsü Ali Yavuz Kol, 17 maçta attığı 6 golle dikkatleri üzerine çekti. Beyaz Grup'ta mücadele eden ekipte 18'lik yetenek büyük alkış aldı.
ANKARA DEMİR
Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor fırtınası esiyor... Teknik direktör Bahaddin Güneş yönetiminde yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Başkent ekibi 42 puanla liderliğini sürdürürken resmen rakiplerine gözdağı veriyor.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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