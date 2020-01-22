Alt liglerden haberler (22.01.20)

HATAYSPOR

Teknik direktör Bayram Toysal: Menemenspor ve Giresunspor ile sahamızda oynayacağız. Evimizdeki 2 maçtan 6 puan istiyoruz.

ADANASPOR

Teknik direktör Engin İpekoğlu: Oyuncularımızın kazanma arzusu iyiydi. Şampiyon adayı olan takımdan 1 puan aldık.

AKHİSAR

Ege ekibi zirve yürüyüşünde yine yara aldı. Akhisar, Adanaspor ile de berabere kaldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

ÜMRANIYE

İlk yarının son 2 maçını kaybeden Ümraniye, ikinci devreye 3 puanla başladı. Altay'ı yenerek play-off sıralamasına yaklaştı.

KARAGÜMRÜK

Kötü gidişat sürüyor. Karagümrük son 3 maçını kaybetti. Ömer Erdoğan "Bu kötü tabloyu tersine çevireceğiz" dedi.

ALTINORDU

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu: Skoru 3-1'e getirebilirdik. Fırsatları harcayınca Hatayspor bizi yakaladı. Telafi edeceğiz.

OSMANLISPOR

Başkent ekibinin 8 haftalık 3 puan hasreti sona erdi. Osmanlıspor deplasmanda direkt rakibi olan Boluspor'u mağlup etti.

BOLUSPOR

Osmanlı yenilgisi sonrası Yarenler karıştı. Sol bek Hakan Arslan ile tribünler tartıştı. Arkadaşları soyunma odasına götürdü.

MANİSA FK

Beyaz Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalarak sezon başından beri oturduğu liderlik koltuğunu Yılport Samsunspor'a kaptırdıktan sonra Hacettepespor'u 4-0'la geçen Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk iddiasını yeniden kanıtladı.

BODRUM BLD.

Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sivas Bld'ye 2-0 yenilen Bodrumspor, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alarak kötü gidişe engel olamadı. Yeni teknik direktör Tarık Daşgün ilk iki sınavından eli boş ayrılmak zorunda kaldı.

BANDIRMASPOR

Ankara Demir ile Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bandırma'da 5-1'lik Eyüp galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Bu maçta üç gol atan tecrübeli oyuncu Erkan Taşkıran, "Şampiyonluk için savaşıyoruz" dedi.

İNEGÖLSPOR

Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, 19. haftada deplasmanda karşılaştığı Çorum Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek rakibiyle puanları eşitledi. Haftayı 31 puanla 5'inci sırada kapatan Bursa temsilcisinde galibiyet büyük sevinç yaşattı.

TARSUS İDMAN YURDU

Galatasaray'ın sezon başında Tarsus İdman Yurdu'na kiraladığı 18 yaşındaki golcüsü Ali Yavuz Kol, 17 maçta attığı 6 golle dikkatleri üzerine çekti. Beyaz Grup'ta mücadele eden ekipte 18'lik yetenek büyük alkış aldı.

ANKARA DEMİR

Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor fırtınası esiyor... Teknik direktör Bahaddin Güneş yönetiminde yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Başkent ekibi 42 puanla liderliğini sürdürürken resmen rakiplerine gözdağı veriyor.