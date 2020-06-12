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12 Haziran 2020, Cuma
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Taşkın’a teklif yağıyor

Taşkın’a teklif yağıyor

Menemenspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek takım kaptanı 'a 'den teklifler yağıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu; Denizlispor, ve 'nın radarına girdi.

Menemenspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek takım kaptanı 'a 'den teklifler yağıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu; Denizlispor, ve 'nın radarına girdi.

  1. 12.6.2020
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