"Almanya’daki gibi sürprizler olabilir"

BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lige iyi bir başlangıç yaparak, 6 hafta sonunda başarılarını taçlandırmak istediklerini ifade etti. Özdilek, ayrıca Almanya liginde olduğu gibi Türkiye liglerinde de sürpriz sonuçlar olacağı tahmin ettiğini söyledi.