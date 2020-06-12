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12 Haziran 2020, Cuma
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"’daki gibi sürprizler olabilir"

"Almanya’daki gibi sürprizler olabilir"

. , lige iyi bir başlangıç yaparak, 6 hafta sonunda başarılarını taçlandırmak istediklerini ifade etti. Özdilek, ayrıca liginde olduğu gibi liglerinde de sürpriz sonuçlar olacağı tahmin ettiğini söyledi.

. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lige iyi bir başlangıç yaparak, 6 hafta sonunda başarılarını taçlandırmak istediklerini ifade etti. Özdilek, ayrıca liginde olduğu gibi liglerinde de sürpriz sonuçlar olacağı tahmin ettiğini söyledi.

  1. 12.6.2020
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