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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Akhisar şans tanımıyor

Akhisar şans tanımıyor

Altay'a konuk olacak , rakibine son yıllarda şans tanımıyor. , ekibi ile tarihinde oynadığı 4 resmi maçı da kazandı. Akhisarspor, güçlü rakibine karşı oynadığı maçlarda 1-0, , 3-1 ve 2-1'lik skorlarla sahadan galip ayrılmıştı.

Altay'a konuk olacak , rakibine son yıllarda şans tanımıyor. , ekibi ile tarihinde oynadığı 4 resmi maçı da kazandı. Akhisarspor, güçlü rakibine karşı oynadığı maçlarda 1-0, , 3-1 ve 2-1'lik skorlarla sahadan galip ayrılmıştı.

  1. 10.6.2020
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