Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeniden başlayan TFF 1. Lig'in formda takımlarından Ümraniyespor ve Fatih Karagümrük bu akşam oynanacak maç ile kozlarını paylaşacak. Son 5 maç performansıyla göz dolduran Ümraniyespor 5 maç sonunda 1 yenilgi ile ilerlerken, Fath Karagümrük 5 maçtır hiç mağlup olmadı. İki takımında play-off hedefi bulunuyor.

ÜMRANİYESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı 17:30'da beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.