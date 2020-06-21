Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pandemi sonrası ertelenen tüm heyecanıyla yeniden başladı. Bu haftanın kritik mücadelelerinden olan ile arasında oynanacak. İki takımında play-off hedefi var. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki, Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeniden başlayan 'in formda takımlarından ve bu akşam oynanacak maç ile kozlarını paylaşacak. Son 5 maç performansıyla göz dolduran Ümraniyespor 5 maç sonunda 1 yenilgi ile ilerlerken, Fath Karagümrük 5 maçtır hiç mağlup olmadı. İki takımında play-off hedefi bulunuyor.

ÜMRANİYESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı 17:30'da beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

  1. 21.06.2020
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