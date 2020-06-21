Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Pandemi sonrası ertelenen TFF 1. Lig tüm heyecanıyla yeniden başladı. Bu haftanın kritik mücadelelerinden olan Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. İki takımında play-off hedefi var. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki, Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Yeniden başlayan TFF 1. Lig'in formda takımlarından Ümraniyespor ve Fatih Karagümrük bu akşam oynanacak maç ile kozlarını paylaşacak. Son 5 maç performansıyla göz dolduran Ümraniyespor 5 maç sonunda 1 yenilgi ile ilerlerken, Fath Karagümrük 5 maçtır hiç mağlup olmadı. İki takımında play-off hedefi bulunuyor.
ÜMRANİYESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı 17:30'da beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.
- 21.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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