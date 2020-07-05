Bursaspor ligde kaçıncı sırada? Bursaspor'un fikstürü...

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor sahasında ağırladığı Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan kazandı. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü, 69. dakikada Traore'nin ayağından buldu. Bu sonuçla Bursaspor, Süper Lig iddiasında önemli bir galibiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar, bir maç eksiği bulunan Adana Demirspor'un bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti.

Süper Lig'e direkt çıkma yolunda kritik haftalara girilirken, ligde lider Hatayspor'un bir maç eksiği ile birlikte 57 puanı, 3. Adana Demirspor'un da bir maç eksiği ile birlikte 54 puanı bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise bir maç eksiği ile birlikte 53 puanı var.

BURSASPOR'UN FİKSTÜRÜ

33. Hafta: Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor

34. Hafta: Hatayspor - Bursaspor