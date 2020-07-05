Bursaspor ligde kaçıncı sırada? Bursaspor'un fikstürü...
TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bursaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Yeşil-beyazlı ekip bu sonuçla bir maç eksiği bulunan Adana Demirspor'un bir puan önünde ligde ikinci sıraya yerleşti. Peki, Bursaspor'un fikstürü ne? Bursaspor kalan maçlarda hangi takımlarla karşılaşacak? İşte detaylar...
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor sahasında ağırladığı Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan kazandı. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü, 69. dakikada Traore'nin ayağından buldu. Bu sonuçla Bursaspor, Süper Lig iddiasında önemli bir galibiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar, bir maç eksiği bulunan Adana Demirspor'un bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti.
Süper Lig'e direkt çıkma yolunda kritik haftalara girilirken, ligde lider Hatayspor'un bir maç eksiği ile birlikte 57 puanı, 3. Adana Demirspor'un da bir maç eksiği ile birlikte 54 puanı bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise bir maç eksiği ile birlikte 53 puanı var.
BURSASPOR'UN FİKSTÜRÜ
33. Hafta: Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor
34. Hafta: Hatayspor - Bursaspor
- 05.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bursaspor ligde kaçıncı sırada? Bursaspor'un fikstürü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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