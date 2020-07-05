Bursaspor ligde kaçıncı sırada? Bursaspor'un fikstürü... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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ligde kaçıncı sırada? Bursaspor'un fikstürü...

Bursaspor ligde kaçıncı sırada? Bursaspor'un fikstürü...

1. Lig'in iddialı ekiplerinden , sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Yeşil-beyazlı ekip bu sonuçla bir maç eksiği bulunan Demirspor'un bir puan önünde ligde ikinci sıraya yerleşti. Peki, Bursaspor'un fikstürü ne? Bursaspor kalan maçlarda hangi takımlarla karşılaşacak? İşte detaylar...

1. Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan kazandı. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü, 69. dakikada Traore'nin ayağından buldu. Bu sonuçla Bursaspor, iddiasında önemli bir galibiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar, bir maç eksiği bulunan Demirspor'un bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti.

Süper Lig'e direkt çıkma yolunda kritik haftalara girilirken, ligde lider Hatayspor'un bir maç eksiği ile birlikte 57 puanı, 3. 'un da bir maç eksiği ile birlikte 54 puanı bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise bir maç eksiği ile birlikte 53 puanı var.

BURSASPOR'UN FİKSTÜRÜ

33. Hafta: Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor
34. Hafta: Hatayspor - Bursaspor

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  1. 05.07.2020
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