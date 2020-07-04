TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. 50. dakikada Tayfur Bingöl'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Timsah, 69'da Traore'nin golüyle üç puana uzandı.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor,sahasında Altınordu'yu konuk etti. Timsah yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynadığı maçı 1-0 kazanarak Süper Lig yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Bursa2da Tayfur Bingöl 50. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakırken, buna rağmen yeşil-beyazlılar 69'da Traore'nin attığı golle zafere uzandı.
Yeni hocası İrfan Buz yönetiminde 3'te 3 yapan yeşil-beyazlılar, puanını 55'e yükseltip maç fazlasıyla 2. sıraya tırmandı.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 22:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bursaspor 1-0 Altınordu | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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