Bursaspor 1-0 Altınordu | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig 10 kişilik Bursa'dan kritik galibiyet!

1-0 | MAÇ SONUCU

Bursaspor 1-0 Altınordu | MAÇ SONUCU

'in 32. haftasında sahasında 'yu 1-0 mağlup etti. 50. dakikada 'ün görmesiyle 10 kişi kalan Timsah, 69'da Traore'nin golüyle üç puana uzandı.

'in 32. haftasında ,sahasında 'yu konuk etti. Timsah yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynadığı maçı 1-0 kazanarak yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Bursa2da 50. dakikada görüp takımını 10 kişi bırakırken, buna rağmen yeşil-beyazlılar 69'da Traore'nin attığı golle zafere uzandı.

Yeni hocası İrfan Buz yönetiminde 3'te 3 yapan yeşil-beyazlılar, puanını 55'e yükseltip maç fazlasıyla 2. sıraya tırmandı.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 22:04
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