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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Boztepe ile devam

Boztepe ile devam

Menemenspor sezon bitiminde mukavelesi sona erecek orta saha oyuncusu 'yi bırakmayacak.

Menemenspor sezon bitiminde mukavelesi sona erecek orta saha oyuncusu 'yi bırakmayacak. Bu sezon takımın en skorer isimlerinden olan tecrübeli futbolcuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve büyük olasılıkla mukavele yenileyeceği öğrenildi. 25 maça çıkan 32 yaşındaki golcü, 5 gol, 3 asistle oynadı.
  1. 2.5.2020
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