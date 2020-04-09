Seyircisiz başlayacak

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, liglerin yeniden başladığında tribünde bir süre daha taraftar göremeyeceklerini söyledi.

H atayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, liglerin yeniden başladığında tribünde bir süre daha taraftar göremeyeceklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ligler yeniden başladığında yine seyircisiz oynanacağını düşünüyorum. Belki sonradan seyircili maçlar olabilir. İnşallah haziranda yeniden başlar" diye konuştu.