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09 Nisan 2020, Perşembe
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Seyircisiz başlayacak

Seyircisiz başlayacak

, liglerin yeniden başladığında tribünde bir süre daha taraftar göremeyeceklerini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, liglerin yeniden başladığında tribünde bir süre daha taraftar göremeyeceklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ligler yeniden başladığında yine seyircisiz oynanacağını düşünüyorum. Belki sonradan seyircili maçlar olabilir. İnşallah haziranda yeniden başlar" diye konuştu.
  1. 9.4.2020
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