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02 Nisan 2020, Perşembe
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Türk futbolunda iki kayıp yaşandı

Türk futbolunda iki kayıp yaşandı

futbolunda ilk kez can kayıplarını yaşattı. () Başkan Yardımcısı koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Koronavirüs Türk futbolunda ilk kez can kayıplarını yaşattı. () Başkan Yardımcısı koronavirüs nedeniyle vefat etti. Kadınlar 3. Lig takımlarından Ağaköyspor Kulübü'nün Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
  1. 2.4.2020
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