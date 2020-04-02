Samsunspor’dan 10 bin aileye yardım - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Samsunspor’dan 10 bin aileye yardım

’dan 10 bin aileye yardım

Samsunspor’dan 10 bin aileye yardım

Başkan , zorlu günlerin yaralarının birlikte sarılması gerektiğini söyleyip bağış kampanyası başlattı.

, 10 bin aileye erzak yardımı kampanyası başlattı. Başkan , zorlu günlerin yaralarının birlikte sarılması gerektiğine işaret ederek, "Haydi Samsun, 10 bin adet erzak paketini 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza birlikte ulaştıralım. Cesur yürek ile tek yürek olup el ele gönül gönüle vererek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Samsunspor olarak başlattığımız kampanyaya herkesin destek vermesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.
  1. 2.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samsunspor’dan 10 bin aileye yardım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA