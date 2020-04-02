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02 Nisan 2020, Perşembe
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Fazlasıyla çalışıyoruz

Fazlasıyla çalışıyoruz

1'inci Lig ekiplerinden 'un , oyuncularının son durumunu değerlendirdi.

1'inci Lig ekiplerinden 'un , oyuncularının son durumunu değerlendirdi. Laleci, "Verdiğimiz programı tüm futbolcularım uyguluyor. Hatta fazlasıyla çalışanlar var. Elbette sahada yaptığımız antrenmanlar çok daha farklı. Ancak şu an tedbiri elden bırakamayız. Elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. Her oyuncumu titizlikle takip ediyorum. Analizler yapıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Bu süreci sağlıklı atlatacağız. Personelimiz ve teknik ekibimiz de iyi durumda. Kimsede bir problem gözükmüyor. En kısa sürede futbola dönmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 2.4.2020
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