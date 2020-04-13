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Bilal Kısa: Futbolcular olarak elimizden geleni yapacağız

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Bilal Kısa, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Futbolcuların aldığı maaşlarda indirime gitmesi konusunda sorulan soruya Kısa, "Tabiki bu süreçte herkes elinden gelen fedakarlığı yapacaktır. Bizde futbolcular olarak bu süreçte elimizden geldiğince kulüplerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Bu süreci kulüplerle konuşup her iki tarafta fazla zarar görmeden konuşarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verirken kariyeriyle ilgili ise "Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Ondan sonraki dönemlerimde ise hedefimde hocalık var." ifadelerini kullandı.

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13 Nisan 2020 , Pazartesi
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