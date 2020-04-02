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02 Nisan 2020, Perşembe
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’da unutuldu

Altay’da Doğa İşeri unutuldu

'ın devre arasında ettiği göze giremedi.

'ın devre arasında ettiği göze giremedi. ekibinde sadece 3 maçta oynayan Doğa, bunlardan ikisini Ali Tandoğan zamanında oynadı. Tecrübeli oyuncuyu Altınordu derbisinde sol kanatta denedi. Sol bekte ise görev yaptı.
  1. 2.4.2020
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