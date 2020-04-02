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02 Nisan 2020, Perşembe
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’da idman günlüğü

Hatayspor’da idman günlüğü

1. Lig'in lideri 'da çalışmalar tam gaz devam ediyor.

1. Lig'in lideri 'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bordo-beyazlılar, evden hazırlıklarını sürdürürken bazı futbolcular tek tek, bazıları ise ikişerli veya üçerli gruplar halinde idmanlarını yapıyor. Futbolcuların çalışmalarını kondisyoner antrenörler ile teknik direktör da kameradan dikkatle takip ediyor.
  1. 2.4.2020
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