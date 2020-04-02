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02 Nisan 2020, Perşembe
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Mertan: Gol atmayı özledim

Mertan: Gol atmayı özledim

Osmanlı golcüsü , oynamayı ve gol atmayı özlediğini söyledi.

Osmanlı golcüsü , oynamayı ve gol atmayı özlediğini söyledi. 27 yaşındaki oyuncu, "Çalışmaları evden sürdürüyoruz. Antrenmanları, futbol topuyla haşır neşir olmayı, sahaya çıkmayı çok özledim. Maçlar başlasın ben gol atmak için her şeyimi vermeye hazırım" dedi.
  1. 2.4.2020
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