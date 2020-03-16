Osmanlıspor'a geçit yok!
Ligde kalma çabasındaki Başkent ekibi bir devre 10 kişi oynayan Giresunspor karşısında öne geçse de kazanamadı.
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Osmanlıspor, sahasında ikinci yarıyı 10 kişi oynayan Giresun'u yenemedi. 63'te Numan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Başkent ekibi, 80'de Rusescu'nun penaltı golünü engelleyemedi ve puanlar paylaşıldı.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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