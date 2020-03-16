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16 Mart 2020, Pazartesi
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'a geçit yok!

Osmanlıspor'a geçit yok!

Ligde kalma çabasındaki Başkent ekibi bir devre 10 kişi oynayan Giresunspor karşısında öne geçse de kazanamadı.

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen , sahasında ikinci yarıyı 10 kişi oynayan 'u yenemedi. 63'te Numan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Başkent ekibi, 80'de Rusescu'nun penaltı golünü engelleyemedi ve puanlar paylaşıldı.

  1. 16.3.2020
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