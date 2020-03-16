Dört gol var kazanan yok

Ligin orta sıra ekiplerinden Menemenspor ile İstanbulspor, İzmir'de karşılaştı. Konuk takım, 9'da Onur Ergün'ün penaltısıyla öne geçti. 31'de Mustafa Çeçenoğlu dengeyi getirdi. Sarı-siyahlılar, 82. dakikada Muhammed ile bir kez daha skoru öne taşıdı: 1-2. 89'da Tayfun maçın sonucunu ilan etti: 2-2. Boğalar'da Wellington 89 ve 90+2'de gördüğü kartlarla oyundan atıldı.