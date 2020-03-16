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16 Mart 2020, Pazartesi
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Dört gol var kazanan yok

Dört gol var kazanan yok

ile 'de karşı karşıya geldi. Mücadele beraberlikle sonuçlanırken punalar da paylaşılmış oldu.

Ligin orta sıra ekiplerinden ile , 'de karşılaştı. Konuk takım, 9'da Onur Ergün'ün penaltısıyla öne geçti. 31'de Mustafa Çeçenoğlu dengeyi getirdi. Sarı-siyahlılar, 82. dakikada Muhammed ile bir kez daha skoru öne taşıdı: 1-2. 89'da Tayfun maçın sonucunu ilan etti: . Boğalar'da Wellington 89 ve 90+2'de gördüğü kartlarla oyundan atıldı.

  1. 16.3.2020
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