Dört gol var kazanan yok
Menemenspor ile İstanbulspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken punalar da paylaşılmış oldu.
Ligin orta sıra ekiplerinden Menemenspor ile İstanbulspor, İzmir'de karşılaştı. Konuk takım, 9'da Onur Ergün'ün penaltısıyla öne geçti. 31'de Mustafa Çeçenoğlu dengeyi getirdi. Sarı-siyahlılar, 82. dakikada Muhammed ile bir kez daha skoru öne taşıdı: 1-2. 89'da Tayfun maçın sonucunu ilan etti: 2-2. Boğalar'da Wellington 89 ve 90+2'de gördüğü kartlarla oyundan atıldı.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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