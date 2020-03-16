Hatay'dan çift pençe!
Aabid ve Barbosa’nın golleriyle kazanan Hatayspor, zirve yarışındaki rakiplerinin puan kayıplarıyla liderliği perçinledi.
Ligde 3 maçtır kazanamayan Hatayspor, evinde galibiyet hasretine Ümraniye karşısında son verdi. Bordo- beyazlılar 47'de Aabid'in muhteşem golüyle öne geçti. Fransız oyuncu Mücahit'ten kazandığı topla sahayı kat ettikten sonra nefis vurdu: 1-0. 90+6'da Hamza topu kazandı, Selim'e verdi. Barbosa, Selim'in pasıyla ağları sarstı. Ümraniye'de Gökhan Süzen maç sonunda hakeme itirazdan ikinci sarı kartı görüp atıldı.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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