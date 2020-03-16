Hatay'dan çift pençe! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Hatay'dan çift pençe!

'dan çift pençe!

Hatay'dan çift pençe!

Aabid ve Barbosa’nın golleriyle kazanan Hatayspor, zirve yarışındaki rakiplerinin puan kayıplarıyla liderliği perçinledi.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Hatayspor, evinde galibiyet hasretine Ümraniye karşısında son verdi. Bordo- beyazlılar 47'de Aabid'in muhteşem golüyle öne geçti. Fransız oyuncu Mücahit'ten kazandığı topla sahayı kat ettikten sonra nefis vurdu: 1-0. 90+6'da Hamza topu kazandı, Selim'e verdi. Barbosa, Selim'in pasıyla ağları sarstı. Ümraniye'de Gökhan Süzen maç sonunda hakeme itirazdan ikinci sarı kartı görüp atıldı.

  1. 16.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hatay'dan çift pençe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN