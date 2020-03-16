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16 Mart 2020, Pazartesi
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Ne Akigo ne Dadaş

Ne Akigo ne Dadaş

1. Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor ile 'un mücadelesinden gol sesi çıkmadı.

1. Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor ile 'un mücadelesinden gol sesi çıkmadı. 'nin istifasının ardından göreve gelen yönetiminde ilk maçına çıkan Erzurumspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. 0-0'lık sonucun ardından Akhisarspor puanını 45'e yükseltti, Erzurum ise 47 puana çıktı. İki takım da sıralamadaki yerlerini korudu.

  1. 16.3.2020
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