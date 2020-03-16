Ne Akigo ne Dadaş
TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor ile Büyükşehir Belediyespor Erzurum'un mücadelesinden gol sesi çıkmadı.
TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor ile Büyükşehir Belediyespor Erzurum'un mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Erkan Sözeri'nin istifasının ardından göreve gelen teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde ilk maçına çıkan Erzurumspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. 0-0'lık sonucun ardından Akhisarspor puanını 45'e yükseltti, Erzurum ise 47 puana çıktı. İki takım da sıralamadaki yerlerini korudu.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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