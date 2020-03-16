Ne Akigo ne Dadaş

TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor ile Büyükşehir Belediyespor Erzurum'un mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Erkan Sözeri'nin istifasının ardından göreve gelen teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde ilk maçına çıkan Erzurumspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. 0-0'lık sonucun ardından Akhisarspor puanını 45'e yükseltti, Erzurum ise 47 puana çıktı. İki takım da sıralamadaki yerlerini korudu.