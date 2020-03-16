Giresunspor'da Bekir Yılmaz kadro dışı bırakıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da oyuncu Bekir Yılmaz'ın yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bekir Yılmaz'ın dün oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında rakip oyuncu Jovan Blagojevic'e yapmış olduğu hareketin camia ve yönetim kurulunca tasvip edilmediği belirtildi.
Osmanlıspor Kulübü ve Jovan Blagojevic'den özür dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Giresunspor Kulübü olarak önceliğimiz, fair play kurallarına uygun sportif başarıdır. Bu ilke ve duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi, daima dik duruş sergileyeceğimizi tüm spor camiasına saygıyla sunarız. Oyuncumuz Bekir Yılmaz'ın, yönetim kurulumuzun aldığı kararla bu hareketinden dolayı süresiz olarak kadro dışı kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
Bekir Yılmaz, Osmanlıspor maçının 45+1. dakikasında Jovan Blagojevic'e yönelik sert müdahalesi sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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