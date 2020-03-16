Giresunspor'da Bekir Yılmaz kadro dışı bırakıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Giresunspor'da Bekir Yılmaz kadro dışı bırakıldı

Giresunspor'da bırakıldı

Giresunspor'da Bekir Yılmaz kadro dışı bırakıldı

1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da oyuncu 'ın yönetim kurulu kararıyla süresiz bırakıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'ın dün oynanan karşılaşmasında rakip oyuncu 'e yapmış olduğu hareketin camia ve yönetim kurulunca tasvip edilmediği belirtildi.

Osmanlıspor Kulübü ve Jovan Blagojevic'den özür dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Giresunspor Kulübü olarak önceliğimiz, fair play kurallarına uygun sportif başarıdır. Bu ilke ve duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi, daima dik duruş sergileyeceğimizi tüm spor camiasına saygıyla sunarız. Oyuncumuz Bekir Yılmaz'ın, yönetim kurulumuzun aldığı kararla bu hareketinden dolayı süresiz olarak kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Bekir Yılmaz, Osmanlıspor maçının 45+1. dakikasında Jovan Blagojevic'e yönelik sert müdahalesi sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

  1. 16.03.2020
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