Menemenspor beraberliğe abone
TFF 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor 1 puana abone oldu. Sarı-lacivertliler üst üste 3'üncü maçından da beraberlikle ayrıldı.
Sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan İzmir ekibi, ikinci devrede ise galibiyete hasret kaldı. Çıktığı 11 maçta sadece düşme hattında son sıradaki Eskişehirspor'u 3-1 yenebilen Menemenspor; Giresunspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor, Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildi.
Akhisarspor, Altay, Cesar Grup Ümraniyespor ve son alarak İstanbulspor'la eşitliği bozamayan Menemenspor Play-Off barajının gerisinde kaldı. Teknik direktör Cenk Laleci, İstanbulspor karşısında net fırsatları cömertçe harcadıklarını söyledi. Son dakikada mağlubiyetten kurtulduklarını belirten Laleci, "Pes etmeyip 89'uncu dakikada dengeyi sağladık. Ardından maçı kazanacak pozisyonlara da girdik. Maalesef değerlendiremedik" diye konuştu.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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