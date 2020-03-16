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16 Mart 2020, Pazartesi
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Menemenspor beraberliğe abone

Menemenspor beraberliğe abone

1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor 1 puana abone oldu. Sarı-lacivertliler üst üste 3'üncü maçından da beraberlikle ayrıldı.

Sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan ekibi, ikinci devrede ise galibiyete hasret kaldı. Çıktığı 11 maçta sadece düşme hattında son sıradaki 'u 3-1 yenebilen Menemenspor; Giresunspor, Hatayspor, , , ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildi.

Akhisarspor, Altay, Cesar Grup Ümraniyespor ve son alarak İstanbulspor'la eşitliği bozamayan Menemenspor Play-Off barajının gerisinde kaldı. Teknik direktör Cenk Laleci, İstanbulspor karşısında net fırsatları cömertçe harcadıklarını söyledi. Son dakikada mağlubiyetten kurtulduklarını belirten Laleci, "Pes etmeyip 89'uncu dakikada dengeyi sağladık. Ardından maçı kazanacak pozisyonlara da girdik. Maalesef değerlendiremedik" diye konuştu.

  1. 16.03.2020
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