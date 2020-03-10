TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Süper lig'de yıllarca fırtına gibi esen ve 1 şampiyonluğu bulunan Bursaspor, eski günlerine geri dönebilmek için TFF 1. Lig'de başarılı olmayı hedefliyor. Bursaspor her ne kadar play off sıralamasında olsa da her puan kaybı işi riske sokabilir. Yeşil beyezlı ekip 10. Sıradaki rakibi Balıkesirspor'u yenerek elini güçlendirmek istiyor.

BALIKESİRSPOR-BURSASPOR KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'den çıkarak Süper Lig'e katılma planları yapan Bursaspor, zorlu Balıkesirspor deplasmanına konuk oluyor. Maçı Ramazan Keleş ve ekibi yönetecek. Karşılaşma TSİ saat 19:00'da başlayacak.

BALIKESİRSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 1. Lig'in bugün en dikkat çeken maçı olan Balıkesirspor-Bursaspor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports Max 1'den karşılaşmayı izleyebilirler.