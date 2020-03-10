TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?
TFF 1. Lig’de play off hedefindeki takımlardan biri de Bursaspor. Yeşil beyazlı ekip Balıkesir deplasmanına konuk oluyor. Timsah, Balıkesir karşısında galibiyete ulaşarak play off hedefini sürdürmek istiyor. Ev sahibi Balıkesirspor 10. Sırada yer alırken, konuk ekip Bursaspor 4.sırada yer alıyor. Bursaspor’un puan kaybına tahammülü yok. Yeşil beyazlı ekip kazanarak gelecek sezon Süper Lig’e geri dönme planlarını sürdürmek istiyor. Peki, Balıkesirspor-Bursaspor arasında oynanacak olan maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Süper lig'de yıllarca fırtına gibi esen ve 1 şampiyonluğu bulunan Bursaspor, eski günlerine geri dönebilmek için TFF 1. Lig'de başarılı olmayı hedefliyor. Bursaspor her ne kadar play off sıralamasında olsa da her puan kaybı işi riske sokabilir. Yeşil beyezlı ekip 10. Sıradaki rakibi Balıkesirspor'u yenerek elini güçlendirmek istiyor.
BALIKESİRSPOR-BURSASPOR KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA?
TFF 1. Lig'den çıkarak Süper Lig'e katılma planları yapan Bursaspor, zorlu Balıkesirspor deplasmanına konuk oluyor. Maçı Ramazan Keleş ve ekibi yönetecek. Karşılaşma TSİ saat 19:00'da başlayacak.
BALIKESİRSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TFF 1. Lig'in bugün en dikkat çeken maçı olan Balıkesirspor-Bursaspor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports Max 1'den karşılaşmayı izleyebilirler.
- 10.03.2020
- Kenan Karaman takımını böyle kurtardı! İşte attığı gol | İZLEYİN
- TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?
- A Milli Takımı'mızın hazırlık mücadeleleri seyircisiz oynanacak!
- TFF 1. Lig’de B.B. Erzurumspor-Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
- Süper Lig'in gizli gol kralı Falcao!
- Radamel Falcao haftanın 11'ine seçildi!
- Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.