TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

- maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

’de play off hedefindeki takımlardan biri de . Yeşil beyazlı ekip Balıkesir deplasmanına konuk oluyor. Timsah, Balıkesir karşısında galibiyete ulaşarak play off hedefini sürdürmek istiyor. Ev sahibi 10. Sırada yer alırken, konuk ekip Bursaspor 4.sırada yer alıyor. Bursaspor’un puan kaybına tahammülü yok. Yeşil beyazlı ekip kazanarak gelecek sezon Süper Lig’e geri dönme planlarını sürdürmek istiyor. Peki, Balıkesirspor-Bursaspor arasında oynanacak olan maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper lig'de yıllarca fırtına gibi esen ve 1 şampiyonluğu bulunan , eski günlerine geri dönebilmek için 'de başarılı olmayı hedefliyor. Bursaspor her ne kadar play off sıralamasında olsa da her puan kaybı işi riske sokabilir. Yeşil beyezlı ekip 10. Sıradaki rakibi 'u yenerek elini güçlendirmek istiyor.

BALIKESİRSPOR-BURSASPOR KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'den çıkarak Süper Lig'e katılma planları yapan Bursaspor, zorlu Balıkesirspor deplasmanına konuk oluyor. Maçı Ramazan Keleş ve ekibi yönetecek. Karşılaşma TSİ saat 19:00'da başlayacak.

BALIKESİRSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 1. Lig'in bugün en dikkat çeken maçı olan Balıkesirspor-Bursaspor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports Max 1'den karşılaşmayı izleyebilirler.

  1. 10.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN