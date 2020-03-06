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06 Mart 2020, Cuma
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Çotanak’ın gözü Es-Es’te

Çotanak’ın gözü Es-Es’te

Geçen hafta ’yu mağlup ederek nefes alan Giresunspor’da, gözler maçına çevrildi.

Geçen hafta 'yu mağlup ederek nefes alan Giresunspor'da, gözler maçına çevrildi. Seri yakalamaları gerektiğini belirten asbaşkan Mehmet Fevzi Usta, "Alacağımız galibiyetlerle play-off potasına yaklaşmak istiyoruz. Takımımızın bunu başaracak gücü var" sözlerini sarf etti.
  1. 6.3.2020
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