Ümraniye altın buldu
Haftanın kapanış karşılaşmasında Altınordu'ya konuk olan Ümraniye, Muhammed ve Nouri'nin golleriyle 3 puanı aldı: 2-1.
Haftanın kapanış karşılaşmasında Altınordu'ya konuk olan Ümraniye, Muhammed ve Nouri'nin golleriyle 3 puanı aldı: 2-1. Bu galibiyetle puanını 39'a yükselten İstanbul temsilcisi, 8. sıradaki yerini korudu. Burak İnce'nin golüne rağmen 27 puanda kalan Altınordu ise 14. sırada kaldı. Ümraniyespor haftaya bir başka Ege temsilcisi Mememenspor'u ağırlayacak. Altınordu ise İstanbulspor'a konuk olacak.
- 9.3.2020
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Yorum
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Yorum
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Yorum
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