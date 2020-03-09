Ümraniye altın buldu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Ümraniye altın buldu

altın buldu

Ümraniye altın buldu

Haftanın kapanış karşılaşmasında 'ya konuk olan , Muhammed ve Nouri'nin golleriyle 3 puanı aldı: .

Haftanın kapanış karşılaşmasında 'ya konuk olan , Muhammed ve Nouri'nin golleriyle 3 puanı aldı: . Bu galibiyetle puanını 39'a yükselten temsilcisi, 8. sıradaki yerini korudu. Burak İnce'nin golüne rağmen 27 puanda kalan Altınordu ise 14. sırada kaldı. Ümraniyespor haftaya bir başka Ege temsilcisi Mememenspor'u ağırlayacak. Altınordu ise İstanbulspor'a konuk olacak.

  1. 9.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ümraniye altın buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN